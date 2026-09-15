Китай ужесточает контроль за выездом своих граждан за границу

В Китае вступили в силу новые правила, регулирующие выезд граждан за границу, принятые «для защиты национального суверенитета и безопасности».

Гражданам, признанным виновными в «нанесении ущерба» национальной безопасности или интересам Китая за границей, может быть запрещен выезд из страны на срок до трех лет после возвращения на родину.

Под запрет на выезд могут попасть и нарушители правил экспортного и импортного контроля в сфере технологий.

Китайские власти отрицают, что новые правила ограничивают передвижение «рядовых граждан», однако критики считают, что новые правила еще больше усиливают возможности Пекина оказывать давление на деятельность своих граждан за рубежом.

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