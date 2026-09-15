 

Китай ужесточает контроль за выездом своих граждан за границу

15.09.2026, 6:45, Разное
  Поддержать в Patreon

В Китае вступили в силу новые правила, регулирующие выезд граждан за границу, принятые «для защиты национального суверенитета и безопасности».

Гражданам, признанным виновными в «нанесении ущерба» национальной безопасности или интересам Китая за границей, может быть запрещен выезд из страны на срок до трех лет после возвращения на родину.

Под запрет на выезд могут попасть и нарушители правил экспортного и импортного контроля в сфере технологий.

Китайские власти отрицают, что новые правила ограничивают передвижение «рядовых граждан», однако критики считают, что новые правила еще больше усиливают возможности Пекина оказывать давление на деятельность своих граждан за рубежом.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

15.09 / Верховный суд США заблокировал ограничения на голосование по почте

15.09 / Аль Франкен и группа евреев поддержали Абдула ас-Сайеда, критиковавшего Израиль, на выборах в Сенат

15.09 / Митч Макконнелл вернулся в Сенат США после трехмесячного отсутствия

15.09 / Пентагон впервые официально признал нехватку боеприпасов из-за войны с Ираном

15.09 / Ледниковый гигант родом из теплых широт: ученые переписали историю шерстистого носорога

15.09 / Химики против учебников: индуктивный эффект студентам объясняли неправильно почти сто лет

14.09 / Гигант из-за океана: найден первый европейский диплодок, который переписал историю миграции динозавров

14.09 / Тайный код Хеопса: почему академики критикуют новую теорию о Великой пирамиде

14.09 / Солнечный апокалипсис возможен? Исследователи нашли подтверждения супервспышек на светиле

14.09 / «Державник, первооткрыватель, эффективный менеджер и самый влиятельный из россиян»: ко дню рождения Дмитрия Медведева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике