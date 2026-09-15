 

ВСУ — ночью сбиты 187 из 200 БПЛА. МО РФ — перехвачены 222 БПЛА, атакован НПЗ

15.09.2026, 8:15, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 15 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине 200 БПЛА различных типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 187 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 7 локациях и падения обломков в 3 локациях. Причинен ущерб. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 15 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областей, Республики Татарстан, Крыма и над акваторией Черного моря. Атакован НПЗ в Сызрани Самарской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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