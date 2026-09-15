 

Пошлина на новый iPhone составит миллион рублей

15.09.2026, 9:33, Разное
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление «О введении особого порядка импорта и эксплуатации премиальной техники Apple на территории Российской Федерации в 2026 году». 

Согласно документу, на каждый ввезённый iPhone 18-й серии устанавливается повышенная пошлина в размере один миллион рублей.

«Мы считаем, что потребители роскоши, а Apple в непростое время это роскошь, должны активнее пополнять бюджет. Для большинства из них миллион не такая большая сумма, а государство на эти деньги сделает много хорошего для людей с более низким уровнем доходов», – сказал замминистра финансов Иосиф Гольдштейн. 

По информации журналистов, Минцифры в ближайшее время запустит реестр пользователей iPhone 18 для выявления смартфонов, ввезённых без уплаты пошлины. Данные таких граждан будут автоматически переданы в ФНС и службу судебных приставов для взыскания сбора.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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