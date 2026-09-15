Пещера Лазаре 170 тыс. лет назад: как неандертальцы использовали алгоритм ВОЗ для планировки жилища

Ученые Тель-Авивского университета пришли к выводу, что жившие во времена палеолита обладали развитым пространственным мышлением еще за сто тысяч лет до прихода Homo sapiens на европейский континент. Около 170 тысяч лет назад предшественники современного человека уже умели грамотно зонировать свое жилище.

Объектом изучения стала французская пещера Лазаре близ Ниццы, служившая убежищем для древних популяций примерно с 170 по 150 тысячелетие до нашей эры. Группа исследователей под кураторством профессора Рана Баркая и аспирантки Яфит Кедар задействовала сложнейший цифровой алгоритм имитации воздушных потоков. Чтобы выявить траекторию распространения продуктов горения, виртуальную карту зала площадью почти триста квадратных метров заполнили тысячами условных сенсоров — от самого основания сводов до верхних точек.

Алгоритм протестировал шестнадцать вероятных локаций для разведения огня. Собранные сведения о концентрации гари сопоставили с актуальными медицинскими стандартами ВОЗ. Это позволило сформировать четырехцветную схему безопасности замкнутого пространства.

Красный сектор — зоны абсолютной непригодности для нахождения из-за критической плотности смога. Желтый сегмент — территории, пребывание в которых допустимо лишь на несколько минут. Зеленая область — места, пригодные для длительной активности (часы или даже дни). Голубой участок — пространство, куда продукты горения практически не проникали.

Математический расчет показал, что наиболее чистым оставался тыловой район грота, тогда как входная группа страдала от максимальной загазованности. Однако при анализе реальных культурных слоев археологи зафиксировали иную картину: очаг неизменно находился в центральной части помещения.

Выяснилось, что прагматичность взяла верх над идеальной экологией. Центральное пламя давало возможность одновременно вести хозяйственные дела, термически обрабатывать пищу, принимать трапезу, отдыхать и поддерживать температуру тела. При смещении источника тепла вглубь полезные участки оказывались вне зоны доступа. В итоге был вычислен идеальный компромиссный квадрат размером двадцать пять квадратных метров, где тепло распределялось эффективно, а риск отравления угарным газом сводился к минимуму. Именно в границах этого участка следы очага фиксируются во всех изученных исторических пластах стоянки.

Профессор Баркай отмечает высокую степень адаптивности предков. Не располагая измерительными приборами или программным обеспечением, они эмпирическим путем нащупали безупречную точку для костра. Данное открытие указывает на их исключительную смекалку, накопленный жизненный опыт и четкое понимание пагубного влияния задымления на организм задолго до появления вида разумного человека.

Вопрос хронологии укрощения пламени остается открытым в научной среде. Традиционно регулярное применение жара приписывают исключительно человеку разумному. Тем не менее, находка в Лазаре подтверждает, что более архаичные виды также демонстрировали сложное когнитивное поведение. Подтверждением служат и многослойные нагромождения пепла в прочих гротах мира, где огонь поддерживали на одном пятачке десятилетиями.

Предложенная израильскими специалистами симуляционная методика теперь станет рабочим инструментом для мирового сообщества историков. Она позволит заранее определять перспективные точки поиска артефактов и функциональных зон при освоении новых раскопов, экономя время на поиск следов жизнедеятельности наших прародителей.

Помимо французского памятника Лазаре, современная наука активно ищет подтверждения раннего использования огня на других стоянках. Например, изучение пиренейских высокогорных укрытий показывает, что традиция возвращаться в одни и те же защищенные места сохранялась на протяжении тысячелетий, хотя там речь идет о гораздо более позднем периоде — около 5,5 тысяч лет назад, когда люди уже использовали минералы вроде малахита. Подобные междисциплинарные данные помогают выстроить непрерывную линию развития навыков управления огнем от неандертальцев до первых оседлых сообществ.

Итоги работы ученых опубликована в Nature Scientific Reports.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro