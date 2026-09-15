Африканские дикие собаки установили рекорд: 4000 км по Замбии в поисках партнера
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Три самца гиеновидной собаки (Lycaon pictus) преодолели за девять месяцев более 4000 километров по территории Замбии, установив рекорд дальности перемещения среди всех наземных млекопитающих Африки. Животные искали новые территории и партнеров для размножения, сообщает Mongabay .
Группа, известная как «самцы Маюкуюку» (Mayukuyuku males), покинула родную стаю в национальном парке Кафуэ в середине 2025 года. Их маршрут не был прямым: сначала собаки направились на восток, затем повернули на север к промышленным городам Китве и Ндола, после чего снова двинулись на восток — в долину реки Луангва, где обитает популяция примерно из 400 гиеновидных собак. К апрелю 2026 года GPS-ошейники показали, что животные прошли 4126 километров и обосновались в зоне управления охотничьими ресурсами между национальными парками Южная Луангва и Нижняя Замбези.
Почему это важно для науки
Такие путешествия биологи называют дисперсией — односторонним перемещением животных из родной группы в поисках партнера и нового места обитания. Это поведение принципиально отличается от миграции, при которой животные движутся туда и обратно в зависимости от сезона . Для гиеновидных собак дисперсия критически важна: внутри стаи размножаются не все особи, поэтому молодые животные в возрасте двух-трех лет вынуждены искать другие группы.
Мэтт Беккер, исполнительный директор Замбийской программы по хищникам и соавтор исследования, подчеркивает: «Это самое длинное зафиксированное перемещение африканского млекопитающего и самая длинная дисперсия гиеновидной собаки».
Не только рекорд, но и трагедия
Рекордный переход сопровождался потерями. Две самки из другой группы почти повторили достижение самцов, но погибли: одна попала в охотничий силок, установленный для отлова антилоп. Исследователи отслеживали 19 групп гиеновидных собак с GPS-ошейниками, и некоторые из них погибли в незаконных ловушках.
Ученые отметили характерную закономерность: выжившие члены стаи неоднократно возвращались к одному и тому же месту — поведение, которое часто сигнализирует о гибели сородича.
Что это говорит о связи популяций
Результаты исследования, опубликованного в журнале Ecology, указывают на то, что популяции гиеновидных собак в Восточной и Южной Африке могут быть связаны между собой гораздо сильнее, чем считалось ранее. Профессор Скотт Крил из Университета штата Монтана, ведущий автор работы, отмечает: «Вполне вероятно, что все крупные популяции гиеновидных собак в Восточной и Южной Африке, за исключением огороженных, потенциально связаны» .
Однако он добавляет осторожную оговорку: в природоохранной сфере «стакан наполовину пуст и наполовину полон». Угроза от браконьерских силков остается серьезной.
Один из редчайших хищников Африки
Гиеновидные собаки — одни из самых редких хищников континента. По оценкам специалистов, в дикой природе осталось около 6000 особей. Эти животные живут стаями, совместно охотятся и известны своими дальними перемещениями. Они занесены в Красный список МСОП как вымирающий вид.
Маршрут рекордного перехода имеет не меньшее значение, чем его длина. Собаки двигались между ключевыми природоохранными зонами, обходя густонаселенные районы, включая столицу Замбии Лусаку и промышленно развитые территории. Это демонстрирует, что даже в условиях растущего антропогенного давления дикие животные способны находить пути через измененный ландшафт.
Брюс Эллендер, соавтор исследования и директор по охране природы в The Nature Conservancy, подчеркивает: «Мы не можем рассматривать охраняемые территории как острова и ожидать, что они будут функциональны в долгосрочной перспективе. Нужно мыслить гораздо шире».
Исследование усиливает аргументы в пользу создания коридоров дикой природы — полос естественной среды за пределами заповедников, которые соединяют разрозненные местообитания, разорванные дорогами, городами и сельскохозяйственными угодьями.
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