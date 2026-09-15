Африканские дикие собаки установили рекорд: 4000 км по Замбии в поисках партнера

Три самца гиеновидной собаки (Lycaon pictus) преодолели за девять месяцев более 4000 километров по территории Замбии, установив рекорд дальности перемещения среди всех наземных млекопитающих Африки. Животные искали новые территории и партнеров для размножения, сообщает Mongabay .

Группа, известная как «самцы Маюкуюку» (Mayukuyuku males), покинула родную стаю в национальном парке Кафуэ в середине 2025 года. Их маршрут не был прямым: сначала собаки направились на восток, затем повернули на север к промышленным городам Китве и Ндола, после чего снова двинулись на восток — в долину реки Луангва, где обитает популяция примерно из 400 гиеновидных собак. К апрелю 2026 года GPS-ошейники показали, что животные прошли 4126 километров и обосновались в зоне управления охотничьими ресурсами между национальными парками Южная Луангва и Нижняя Замбези.

Почему это важно для науки

Такие путешествия биологи называют дисперсией — односторонним перемещением животных из родной группы в поисках партнера и нового места обитания. Это поведение принципиально отличается от миграции, при которой животные движутся туда и обратно в зависимости от сезона . Для гиеновидных собак дисперсия критически важна: внутри стаи размножаются не все особи, поэтому молодые животные в возрасте двух-трех лет вынуждены искать другие группы.

Мэтт Беккер, исполнительный директор Замбийской программы по хищникам и соавтор исследования, подчеркивает: «Это самое длинное зафиксированное перемещение африканского млекопитающего и самая длинная дисперсия гиеновидной собаки».

Не только рекорд, но и трагедия

Рекордный переход сопровождался потерями. Две самки из другой группы почти повторили достижение самцов, но погибли: одна попала в охотничий силок, установленный для отлова антилоп. Исследователи отслеживали 19 групп гиеновидных собак с GPS-ошейниками, и некоторые из них погибли в незаконных ловушках.

Ученые отметили характерную закономерность: выжившие члены стаи неоднократно возвращались к одному и тому же месту — поведение, которое часто сигнализирует о гибели сородича.

Что это говорит о связи популяций

Результаты исследования, опубликованного в журнале Ecology, указывают на то, что популяции гиеновидных собак в Восточной и Южной Африке могут быть связаны между собой гораздо сильнее, чем считалось ранее. Профессор Скотт Крил из Университета штата Монтана, ведущий автор работы, отмечает: «Вполне вероятно, что все крупные популяции гиеновидных собак в Восточной и Южной Африке, за исключением огороженных, потенциально связаны» .

Однако он добавляет осторожную оговорку: в природоохранной сфере «стакан наполовину пуст и наполовину полон». Угроза от браконьерских силков остается серьезной.

Один из редчайших хищников Африки

Гиеновидные собаки — одни из самых редких хищников континента. По оценкам специалистов, в дикой природе осталось около 6000 особей. Эти животные живут стаями, совместно охотятся и известны своими дальними перемещениями. Они занесены в Красный список МСОП как вымирающий вид.

Маршрут рекордного перехода имеет не меньшее значение, чем его длина. Собаки двигались между ключевыми природоохранными зонами, обходя густонаселенные районы, включая столицу Замбии Лусаку и промышленно развитые территории. Это демонстрирует, что даже в условиях растущего антропогенного давления дикие животные способны находить пути через измененный ландшафт.

Брюс Эллендер, соавтор исследования и директор по охране природы в The Nature Conservancy, подчеркивает: «Мы не можем рассматривать охраняемые территории как острова и ожидать, что они будут функциональны в долгосрочной перспективе. Нужно мыслить гораздо шире».

Исследование усиливает аргументы в пользу создания коридоров дикой природы — полос естественной среды за пределами заповедников, которые соединяют разрозненные местообитания, разорванные дорогами, городами и сельскохозяйственными угодьями.

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