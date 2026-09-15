Растительное средство из Сибири: как экстракт полыни заменит осельтамивир при птичьем гриппе

Специалисты новосибирского центра вирусологии «Вектор» совместно с сотрудниками Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН представили результат работы над природным средством борьбы с опасными штаммами вируса. В основу препарата легла полынь туполопастная, произрастание которой ограничено территорией Сибири. Согласно данным патента, изученного журналистами ТАСС, полученный растительный состав демонстрирует активное подавляющее действие на два подтипа возбудителя гриппа А — человеческий A/H3N2 и птичий A/H5N1.

Актуальность этой разработки продиктована глобальной статистикой заболеваемости. Сезонные эпидемии ежегодно затрагивают до миллиарда жителей планеты, приводя к летальному исходу у сотен тысяч пациентов. При этом фармакология сталкивается с рядом ограничений. Ранее созданные препараты на базе других видов полыни часто страдали от низкой растворимости активных компонентов или не проходили полный цикл проверок на токсичность и эффективную дозировку. Вид Artemisia obtusiloba ранее оставался вне поля зрения исследователей, что открывает новые горизонты для отечественной медицины.

Технологический процесс получения действующего вещества включает несколько этапов подготовки растительного сырья. Исследователи задействуют как зеленую массу растения, так и его корневую систему. Исходный материал подвергают воздействию экстрагента и оставляют на час для извлечения полезных соединений. После завершения мацерации все полученные жидкости объединяют в единую смесь. Далее технологи удаляют избыточную влагу путем выпаривания и переводят остаток в сухую форму. Итогом манипуляций становится сухой концентрированный экстракт, сохраняющий способность противостоять вирусу.

Лабораторная проверка подтвердила высокий профиль безопасности полученного состава. Тестирование водных и спиртовых вытяжек показало минимальный уровень клеточной токсичности при выраженном ингибировании патогена. Для объективности оценки авторы изобретения проводили сравнение с признанным медицинским стандартом — фосфатом осельтамивира. Контрольные тесты выполнялись в идентичных условиях: на тех же типах клеточных культур и применительно к тем же штаммам инфекции. Примечательно, что в схватке с птичьим вариантом A/H5N1 именно водные вытяжки из сибирской травы показали наиболее впечатляющий результат, опередив по ряду параметров синтетический аналог.

Документация подтверждает расширение арсенала медицинских инструментов. Созданное вещество классифицируется как противовирусное средство широкого спектра применения. Оно может быть задействовано не только в клинической практике лечения людей, но также в фармацевтическом производстве и фундаментальной вирусологии.

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