Новое правительство Венгрии отменяет ограничения для ЛГБТ, введенные при Орбане

Правительство Венгрии внесло в парламент законопроект об изменении введенных в 2021 году правил, касающихся ЛГБТ+ и несовершеннолетних. Документ предусматривает исключение из законодательства прямых упоминаний о запрете «пропаганды» или «демонстрации» гомосексуальности и смены пола несовершеннолетним.

Вместо действующих положений законопроект предлагает общую формулировку, касающуюся материалов, которые могут «нанести серьезный ущерб физическому, интеллектуальному, эмоциональному или нравственному развитию ребенка».

Закон 2021 года дополнил существующие нормы о защите детей и запрещал «пропаганду гомосексуальности» среди лиц младше 18 лет.

Этот закон также использовался для запрета Парадов Гордости. Активисты и руководители Европейского союза критиковали его, заявляя, что он стигматизирует ЛГБТ+ и связывает однополые отношения с педофилией.

Премьер-министр Петер Мадьяр, победивший на выборах в апреле, заявил, что новые правила будут применяться «независимо от сексуальной ориентации» и призваны привести законодательство страны в соответствие со стандартами ЕС. По его словам, правительство сохраняет бескомпромиссную позицию в отношении доступного несовершеннолетним медиаконтента, пропагандирующего сексуальное насилие, манипуляции и эксплуатацию.

Мадьяр также сообщил, что правительство рассматривает возможность изменения закона 2020 года, ограничившего усыновление супружескими парами и фактически сделавшего усыновление невозможным для однополых пар.

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