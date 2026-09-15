 

Покупатели билетов на отменённый концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге смогут посмотреть лекцию Евгения Понасенкова

15.09.2026, 11:03, Разное
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Зрители, купившие билеты на отменённый концерт Канье Уэста, получат компенсацию в виде лекции историка Евгения Понасенкова, которая пройдёт на «Газпром Арене». Тема выступления: «Ошибки стратегического командования русской армии в битве под Бородином». Организаторы подчёркивают: доплачивать за замену не придётся, всю разницу в стоимости выступлений оплатил лично губернатор Александр Беглов.

Сам историк принял предложение без колебаний и уже заявил, что его лекция «гораздо полезнее кривляний фашиствующего папуаса». Он также пообещал, что впервые в истории «Газпром Арены» зрители услышат разбор Бородинского сражения с точки зрения наполеоновской Франции, что, по его мнению, гораздо уместнее в Петербурге, чем речитатив под фонограмму.

Понасенков уточнил, что не будет читать лекцию в формате шоу, но допустил, что в финале произнесёт «Bonjour, mes amis» и покажет карту, которую, по его словам, «уже прислали из Парижа с дипломатической почтой». Организаторы ожидают аншлага: часть зрителей придёт за компенсацией, часть – за историей, а часть – чтобы посмотреть, как человек в камзоле объясняет, почему русская армия ошиблась, а зрители всё равно аплодируют.

«Рэпер, который не приехал, уже ничего не скажет. А я скажу многое: про диспозицию, про редуты, про то, как надо было слушать французов. И это будет честнее, чем 800 миллионов рублей, ушедших неизвестно куда. Уверен, что зритель, пришедший на Канье, в итоге получит  гораздо больше», – заявил Понасенков.

В администрации Петербурга подтвердили, что выступление согласовано, а на входе будут раздавать брошюры с планом Бородинского сражения и краткой справкой о том, почему решение Кутузова сжечь Москву было верным стратегически.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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