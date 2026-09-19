Золото Альфреда Нобеля: сколько получат ученые и политики в новом сезоне награждений

Нобелевский комитет официально подтвердил корректировку размера денежного вознаграждения. Начиная со следующего цикла вручений, запланированного на 2026 год, призовой фонд каждой из номинаций составит двенадцать миллионов шведских крон, что эквивалентно примерно одному миллиону двумстам тысячам долларов США.

Согласно официальному заявлению исполнительного директора фонда Ханны Стьёрне, увеличение составило один миллион крон (около ста одной тысячи долларов). Данная мера направлена на поддержание покупательной способности награды и сохранение её престижа в долгосрочной перспективе.

Историческая справка показывает любопытную динамику. В момент учреждения награды в 1901 году победители получали сумму, сопоставимую с нынешними значениями — 150 782 кроны. Однако финансовый ландшафт менялся: пятнадцать лет назад, в 2012 году, руководство было вынуждено пойти на жесткую оптимизацию бюджета, урезав выплаты с десяти до восьми миллионов крон ради спасения капитала фонда от инфляции. С тех пор наблюдался постепенный рост: это уже четвертая индексация суммы за указанный период.

Стоит напомнить, что помимо пяти классических направлений, завещанных самим Нобелем (физика, химия, физиология или медицина, литература и содействие миру), существует также премия по экономике. Её учредил Банк Швеции позже, в 1968 году, но размер её вознаграждения теперь будет синхронизирован с остальными категориями.

Традиционный график осенних событий остается неизменным. Период оглашения имен новых обладателей золотых медалей и дипломов назначен на первую неделю октября — с 5-го по 12-е.

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