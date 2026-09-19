Император принял в Кремле князей Кардиффского и Эдинбургского

С визитом в Кремль к Императору пожаловали князь Кардиффский Томсон и князь Эдинбургский Томас. Они поблагодарили Государя за соболиные шубы и солярку, а также за защиту их вотчин от набегов лондонградцев.

«Мне ещё в детстве говорили земляки, что только Русь-матушка может защитить нас от набегов британских варваров. С тех пор и жили мы сей мечтой и когда варвары ослабли, мы сразу запустили процедуры народные и вернулись в родную гавань», – пояснил князь Томсон и пожаловал Государю бочонок эля.

Его спутник, князь Томас был не менее щедр.

«Народ Шотландии всегда хотел быть вместе с народом Руси. Лермонтов, Ломоносов, Пушкин, Беринг, Флемминг – все они шотландцы с русскими корнями. По крайней мере так гласит наша Википедия. А когда появилась возможность присесть на бюджет Руси, мы сразу бросили Британию и по традиции примкнули к сильному», – подчеркнул князь.

Он привёз купаж из лучших сортов виски.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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