Император принял в Кремле князей Кардиффского и Эдинбургского

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19.09.2026, 11:00, Разное
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С визитом в Кремль к Императору пожаловали князь Кардиффский Томсон и князь Эдинбургский Томас. Они поблагодарили Государя за соболиные шубы и солярку, а также за защиту их вотчин от набегов лондонградцев.

«Мне ещё в детстве говорили земляки, что только Русь-матушка может защитить нас от набегов британских варваров. С тех пор и жили мы сей мечтой и когда варвары ослабли, мы сразу запустили процедуры народные и вернулись в родную гавань», – пояснил князь Томсон и пожаловал Государю бочонок эля.

Его спутник, князь Томас был не менее щедр. 

«Народ Шотландии всегда хотел быть вместе с народом Руси. Лермонтов, Ломоносов, Пушкин, Беринг, Флемминг – все они шотландцы с русскими корнями. По крайней мере так гласит наша Википедия. А когда появилась возможность присесть на бюджет Руси, мы сразу бросили Британию и по традиции примкнули к сильному», – подчеркнул князь.

Он привёз купаж из лучших сортов виски. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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