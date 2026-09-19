Евросоюз призвал США пересмотреть отказ в визах палестинской делегации на Генассамблею ООН

Европейский союз призвал Соединенные Штаты пересмотреть решение об отказе в выдаче въездных виз членам палестинской делегации, включая председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса (Абу Мазена).

Визы необходимы для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется на следующей неделе в Нью-Йорке.

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа намерена второй год подряд не разрешить председателю Палестинской администрации Махмуду Аббасу въезд в США для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro