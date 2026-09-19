Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1669-й день войны

Минобороны РФ 19 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в северо-восточной части Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжается уничтожение формирований противника в районах населенных пунктов Грачовка, Красный Яр и Хрипуны Харьковской области. В ходе решительных действий взяты под контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово Харьковской области, ведутся бои за освобождение населенного пункта Бузово Харьковской области. За сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожаются формирования ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоалександровка и Приколотное Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Корбины Иваны, Черноглазовка, Братеница, Подсреднее и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области поражены живая сила и техника двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Рудневка и Пушкаревка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки противник потерял до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Базалиевка, Березовка, Червоный Оскол Харьковской области и Рубцы Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Высокоивановка, Славянск, Краматорск, Николаевка и Шабельковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 145 военнослужащих, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Марьевка и Гулево Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады спецназначения и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белозерское, Дружковка, Артема, Варваровка, Старорайское и Новоявленка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки и 11 автомобилей. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зеленая Диброва Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Манвеловка, Малиновка, Коломийцы Днепропетровской области, Петропавловское и Общее Запорожской области. ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Димитрово Запорожской области. Уничтожены более 55 военнослужащих, 18 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 936 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 240 045 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 957 танков и других боевых бронированных машин, 1 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 493 орудия полевой артиллерии и минометов, 72 276 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 248800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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