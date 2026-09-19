США одобрили возможную продажу средств ПВО Украине на 2,68 млрд долларов

Госдепартамент США сообщил об одобрении возможной продажи Украине средств ПВО на 2,68 миллиардов долларов, пишет ВВС.

В случае заключения соглашения Украина профинансирует закупку за счет переданных европейскими странами взносов и средств из американской программы «Иностранное военное финансирование» (FMF), выделенных предыдущей администрацией США, говорится в сообщении Госдепа.

Украина подала запрос на закупку ракет-«клонов» С-300, ракет GAM-67, ракетных систем ПВО с увеличенной дальностью действия и лазерным наведением, транспортно-пусковых установок, комплектов для модификации мобильных пусковых систем, радиолокационных станций RPS-202 для противодействия беспилотникам.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro