 

США одобрили возможную продажу средств ПВО Украине на 2,68 млрд долларов

19.09.2026, 10:33, Разное
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Госдепартамент США сообщил об одобрении возможной продажи Украине средств ПВО на 2,68 миллиардов долларов, пишет ВВС.

В случае заключения соглашения Украина профинансирует закупку за счет переданных европейскими странами взносов и средств из американской программы «Иностранное военное финансирование» (FMF), выделенных предыдущей администрацией США, говорится в сообщении Госдепа.

Украина подала запрос на закупку ракет-«клонов» С-300, ракет GAM-67, ракетных систем ПВО с увеличенной дальностью действия и лазерным наведением, транспортно-пусковых установок, комплектов для модификации мобильных пусковых систем, радиолокационных станций RPS-202 для противодействия беспилотникам.


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