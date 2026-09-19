 

По просьбам горожан Свердловску вернули историческое название

19.09.2026, 9:00, Разное
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о переименовании Екатеринбурга в Свердловск. Как сказано в опубликованном на сайте правительства документе, историческое название столице Урала было возвращено по многочисленным просьбам горожан.

«К нам обращались тысячи свердловчан, которые ходатайствовали о восстановлении исторической справедливости. Люди писали, что в 1991 году проклятые демократы лишили их город истинного названия, поэтому мы всего лишь выполнили волю народа», – сказала замминистра культуры Надежда Преподобная. 

В честь возвращения исторического названия в центре Свердловска 23 сентября пройдёт миллионный митинг-концерт, на котором выступят Любэ, Shaman (Ярослав Дронов) и другие популярные отечественные исполнители. 

По информации «Комсомольской правды», в ближайшее время советские наименования могут вновь обрести Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара и несколько других крупных российских городов.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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