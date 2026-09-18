Свинец в чернилах: ученые нашли ключ к прочтению сгоревшей библиотеки Геркуланума

Ученые выяснили, что древние чернила в обугленных свитках из Геркуланума содержат свинец. Это открытие позволяет сканировать хрупкие артефакты без разворачивания и делает текст гораздо различимее для алгоритмов искусственного интеллекта.

Трагедия, сохранившая античность

В 79 году нашей эры извержение Везувия засыпало пеплом итальянский город Геркуланум. Под слоями вулканического материала погиб город, но вместе с ним сохранилась уникальная библиотека — около 1800 папирусных свитков. Это единственная дошедшая до нас неповрежденная библиотека античности.

Свитки превратились в обугленные хрупкие обломки. Физически развернуть их почти невозможно — они рассыпаются в пыль от малейшего прикосновения. После первых попыток в XVIII веке итальянские власти запретили такую практику, чтобы не уничтожить ценные тексты.

Идея со свинцом

Исследователи решили проверить, можно ли прочесть обугленные свитки с помощью рентгена, не разворачивая их. Логика простая: если в древних чернилах есть свинец, он будет поглощать рентгеновские лучи гораздо сильнее, чем сгоревший папирус. Тогда буквы проявятся на снимках.

Чтобы проверить гипотезу, ученые провели эксперимент. Они добыли настоящий египетский папирус, тростниковые перья и традиционные чернила. В чернила добавили нитрат свинца. Затем школьники написали на папирусе несколько отрывков, и свиток сожгли в печи.

После этого физики просканировали обугленный свиток рентгеновской томографией. Буквы засветились на снимках, как новогодняя елка. Оказалось, даже ничтожного количества свинца хватает, чтобы текст стал читаемым.

Портативный сканер и отбор свитков

Параллельно команда подтвердила, что недорогой портативный сканер способен быстро находить свинец в свитках. Это значит, что можно отобрать те из примерно 1800 свитков, которые проще всего расшифровать. Такой подход экономит время и ресурсы, направляя усилия на наиболее перспективные артефакты.

Свинец и искусственный интеллект

К тому моменту другие исследователи уже научились виртуально разворачивать обугленные свитки с помощью искусственного интеллекта. Так удалось прочесть несколько философских текстов. Но сигнал от чернил был очень слабым, что затрудняло распознавание букв.

Обнаружение свинца упрощает исследование. Свинцовые чернила на рентгеновских снимках в 25 раз ярче папируса. Алгоритмам гораздо проще распознать буквы, когда сигнал такой четкий. Это ускоряет расшифровку и повышает ее точность.

Что это значит для науки

Открытие меняет подход к изучению античных текстов. Вместо того чтобы пытаться физически развернуть хрупкие свитки и рисковать их уничтожением, исследователи могут сканировать их и читать виртуально. Свинец в чернилах становится своего рода маркером, который делает текст видимым для современных технологий.

Библиотека Геркуланума остается единственным сохранившимся собранием античных текстов. Каждый прочитанный свиток может открыть новые страницы философии, литературы и науки древнего мира. Свинец, который когда-то был частью чернил, теперь помогает вернуть эти тексты к жизни.

Результаты работы опубликованы в журнале PLOS ONE.

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