Центробанк: каждый 20-й цифровой рубль в стране – подделка

Центробанк заявил, что примерно 5% цифровых рублей, находящихся в обращении, – подделки. При этом выявить фальшивку визуально невозможно – вместо этого в ЦБ советуют требовать от плательщика бумажную справку о подлинности установленного образца с синей печатью.

Оформить справку можно в Москве и Санкт-Петербурге, в специально открытых пунктах при территориальных управлениях ЦБ. Пункты работают по будням с 10:00 до 16:00 с перерывом на обед, требуют предъявления паспорта, ИНН и самой цифровой суммы, которую заявитель намерен подтвердить. Справка изготавливается до десяти рабочих дней, после чего высылается по почте в бумажном виде, поскольку электронные каналы, по мнению регулятора, не обеспечивают должной степени защиты.

В ЦБ добавили, что это временная мера, необходимая на период стабилизации новой формы валюты, и в будущем, когда подделки будут полностью исключены, справки отменят.

«Цифровой рубль – это технология будущего, а будущее, как известно, ещё не наступило, – пояснил представитель Центробанка Аркадий Дубов. – Поэтому просим отнестись с пониманием к временному неудобству и заверяем, что это необходимо исключительно для защиты самих граждан и юридических лиц от подделок».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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