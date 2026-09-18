 

В Омске разработали модульные плиты для прокладки труб в болотистой местности

18.09.2026, 15:45, Разное
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В Омске предложили перспективное решение для прокладки трубопроводов в сложных условиях — мобильные плиты. Разработка принадлежит ученым Омского политеха и призвана заметно упростить строительство временных магистралей на заболоченных участках северных регионов страны.

Главной особенностью разработки является ее мобильность и экологичность — плиты можно быстро изготовить, доставить к месту работ, установить, а после использования перевезти на другой участок, практически не неся дополнительных затрат и не нанося ущерба окружающей среде.

Сейчас для создания временных проездов на болотах часто прибегают к проморозке грунта — с помощью специальных рассолов или жидкого азота. Но такая методика отличается высокой стоимостью и опасностью для экологии в случае утечки хладагентов.

Еще одним распространенным вариантом являются лежневые дороги, но они требуют большого объема стройматериалов, включая лес, грунт, щебень и песок, чтобы выдержать вес тяжелой техники.

Омские инженеры предложили более рациональный вариант с использованием унифицированных металлических плит размером 2 х 6 метров, оснащенных быстроразъемными замками, для монтажа которых достаточно одного экскаватора. Ключевым преимуществом такого решения стала возможность многоразового применения — после завершения работ плиты демонтируют и используют на следующем участке.

При этом вместо дорогостоящих хладагентов разработчики предлагают задействовать обычный воздух, охлаждение которого производится с помощью турбодетандера — устройства, преобразующего энергию сжатого газа в механическую, заодно обеспечивая охлаждение. При работе установки в грунте формируется слой крепкого льда, вполне достаточного для прокладки трубопровода.

Конструкция плит и сам метод строительства уже запатентованы специалистами Омского политеха, а сам проект проходит экспертную оценку, для которой в качестве консультантов привлечены ведущие отраслевые специалисты.


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