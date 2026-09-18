 

Первый за сто лет: в лесах Боливии нашли крошечную дикую кошку Leopardus tilcayo

18.09.2026, 14:18, Разное
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В горном массиве Анд на территории Боливии ученые идентифицировали ранее не известный науке вид малых диких кошек. Животное получило латинское имя Leopardus tilcayo, что созвучно его местному прозвищу — тигровая кошка тилкайо. Информацию об этом открытии опубликовало издание National Geographic.

История знакомства науки с этим зверем началась задолго до официального признания факта. Около десяти лет назад местный обитатель подобрал странного котенка и оставил его у себя. Лишь спустя год стало ясно, что лесной хищник плохо приживается в быту, и животное передали специалистам. В 2016 году сведения о самце попали к Паоле Ногалес-Аскаррунц, специалисту-биологу.

Сперва эксперт приняла зверя за подвид Leopardus tigrinus. Однако при подготовке справочного издания по фауне региона она заметила явные расхождения во внешности боливийского кота и его бразильских родичей. Для финального подтверждения статуса потребовалось время: ученой пришлось осваивать методики секвенирования генома. Совместный труд с Эдуардо Эйзириком из Папского католического университета Бразилии и Йонасом Лескрором из Университета Антверпена позволил вписать тилкайо в общую систему рода.

Этот десятилетний самец стал первым официально зарегистрированным представителем своего вида. Габариты животного скромны: длина корпуса составляет около сорока шести сантиметров, а масса едва достигает трех фунтов (примерно 1,4 килограмма), что делает его заметно меньше типичного домашнего питомца.

Облик тилкайо имеет свои уникальные черты. Спину покрывает светло-бурый мех с характерным леопардовым узором пятен. Особое внимание зоологов привлекла форма ушных раковин — они короткие и округлые, чего нет у прочих мелких кошек этой местности. Также установлено, что данный вид ведет скрытный ночной образ жизни, питаясь мелкими грызунами.

С точки зрения систематики это событие планетарного масштаба. Данная находка стала первой регистрацией нового вида кошачьих за последние сто лет (с момента описания пампасской кошки в начале XX века). Открытие радикально перекраивает филогенетическое древо южноамериканских хищников.

Специалисты полагают, что примененный алгоритм поиска даст старт новой волне открытий. Методы генетической идентификации помогут найти скрытые популяции маргаев и оцелотов, чья классификация сейчас запутана. Кроме того, статус отдельного вида обязывает природоохранные службы разработать индивидуальный план защиты тилкайо, так как численность этих малых кошек стабильно падает.


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