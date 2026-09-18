Монастырский туризм. Более 15 тонн картофеля и 4000 деревьев — итоги работы «Команды Арктики»

Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики», базовым вузом которого является РТУ МИРЭА, начинает третий сезон регулярных выездов в Николо-Сольбинский женский монастырь в Ярославской области. С 18 по 20 сентября участников ждут хозяйственные работы, благоустройство территории и несколько дней вдали от городского ритма.

Проект «Сольба» за 2025–2026 годы собрал более 450 заявок — абсолютный рекорд совокупного спроса. Регулярные выезды, доверие участников и возможность помогать в святом месте сделали это направление самым популярным в корпусе. Всего за два года состоялось более 60 выездов, в которых приняли участие студенты из разных вузов страны.

За время работы в монастыре участники корпуса высадили и укрыли более 4000 деревьев, собрали свыше 15 тонн картофеля, заготовили около 60 кубометров дров, расчистили 1 гектар территории и разобрали примерно 2250 квадратных метров старых построек. Помимо этого, студенты занимались уборкой территории, помогали с дойкой коров, участвовали в организации праздника для прихожан на Рождество, готовили программу на Пасху и помогали с подготовкой к другим церковным торжествам.

География участников проекта расширяется: на первый осенний выезд приехала Екатерина Сумельтинова из Йошкар-Олы. О Команде Арктики ей рассказала подруга, и Екатерина решила начать свой путь в корпусе именно с Сольбы.

«Я приехала из республики Марий Эл, чтобы присоединиться к Команде Арктики и попасть в Сольбу. Давно хотела попробовать себя в чём-то настоящем, и когда подруга рассказала о корпусе, поняла — это моё. Сольба станет для меня первой ступенькой: здесь можно познакомиться с ребятами, понять, как всё устроено, и просто помочь. Я рада, что начала именно с этого места», — поделилась Екатерина Сумельтинова, студентка Поволжского государственного университета.

Такой высокий интерес к проекту во многом связан с общим трендом у молодых людей на монастырский туризм — всё больше студентов стремятся совместить физическую помощь с погружением в духовную и культурную среду, работой на свежем воздухе. Для многих участников выезд в Сольбу становится не просто экспедицией, а местом силы и тишины. Часто студенты выбирают это направление, потому что хотят уехать от городской суеты и хотя бы на пару дней оказаться в атмосфере покоя и внутреннего равновесия.

«За два года проект «Сольба» стал самым востребованным направлением Команды Арктики. Мы получили более 450 заявок на участие, и это говорит о том, что ребятам действительно нужно такое пространство — где можно помочь делом, замедлиться и почувствовать себя частью чего-то большего, — рассказывает Дарья Храмцова, участница Студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики», студентка РТУ МИРЭА. — Мы рады, что студенты возвращаются в монастырь снова и снова. Сольба для многих — это не просто выезд, это место, куда хочется приезжать каждый раз за новыми силами и впечатлениями».

«Николо-Сольбинский монастырь стал для Команды Арктики важным направлением работы, — комментирует проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов. — Мы видим, как студенты меняются после этих поездок: появляется больше спокойствия и уверенности, а главное — понимание, что их труд действительно нужен. Ребята помогают обители, а взамен получают опыт, который сложно переоценить».

Первый осенний выезд — идеальная возможность для новых участников влиться в Команду Арктики: познакомиться с активом, понять, как всё устроено изнутри, и заявить о себе ещё до начала больших экспедиций.

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