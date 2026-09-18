У нерожавших россиянок на «Госуслугах» появился раздел «Часики тикают»

В социальных сетях тысячи бездетных россиянок стали публиковать скриншоты своих аккаунтов на портале «Госуслуги» с разделом «Часики тикают», в котором доступны материалы о радостях материнства и рекомендации «рожать, пока позволяет здоровье».

«Я зависала на этом портале три часа, узнала много нового про социальную ответственность женщин и своё репродуктивное здоровье. Признаюсь честно, задумалась о продолжении рода», – пишет 25-летняя Мария из Москвы на своей странице «ВКонтакте».

Как пояснили в Минцифры, разъяснительная работа среди нерожавших россиянок велась давно, а раздел «Часики тикают» появился по многочисленным просьбам самих женщин и правозащитных организаций.

«К нам приходят сотни писем с просьбой помочь оболваненным гражданкам сделать правильный выбор и наконец-то выполнить свой долг перед обществом и страной. Думаю, что через год нас ждёт рекордный рост рождаемости», – сказал журналистам пресс-секретарь ведомства Матвей Иванов.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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