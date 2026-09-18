Фатальная пауза: почему нельзя отменять вызов скорой, если человеку при инсульте стало легче

По словам Сергея Астафурова, врача-реаниматолога, главного врача центра «АСС Медикал», одной из самых рискованных оплошностей со стороны близких является отказ от вызова бригады врачей после того, как первичные признаки недомогания исчезли. Об этом специалист рассказал «Газете.Ru».

Скрытая угроза: как распознать удар

Выявить сосудистую катастрофу можно по ряду специфических маркеров. Лицо пострадавшего внезапно теряет симметрию: при попытке изобразить улыбку лишь один край рта движется вверх. Часто возникает резкий упадок сил или потеря чувствительности в конечностях, причем страдает только одна половина туловища. Существует простой тест: при требовании вытянуть обе руки вперед одна из них начинает сползать вниз либо человек вовсе не в силах ее поднять. Также стоит отметить внезапный сбой речевой функции.

Главная ошибка родных

Специалист настаивает: даже если спустя малый отрезок времени самочувствие больного стабилизировалось, а моторика или дикция пришли в норму, звонок медикам разрывать запрещено. Краткосрочное облегчение картины недуга никак не говорит о его полном уходе. Первостепенная задача очевидцев — верно считать симптомы, набрать 103 и исключить любые попытки самолечения. При нарушении мозгового кровообращения каждая секунда задержки бьет по прогнозу выздоровления.

Вторая пагубная тактика выжидания базируется на надежде, что недуг отступит сам собой. В данном сценарии фактор скорости решает исход дела: оперативное прибытие персонала клиники дает шанс уберечь ткани мозга от распада и снизить вероятность инвалидизации.

Фактор времени для врачей

Также медик указал на необходимость фиксации точного момента старта приступа либо времени последней встречи с адекватным человеком. Для клиницистов эти данные имеют критический вес, так как именно от этого показателя зависит выбор протокола врачебных действий.

Алгоритм действий до прибытия специалистов

До появления кареты скорой поддержки больному нужен абсолютный покой под присмотром. Если имело место падение в обморок при сохранении дыхательной функции, тело следует развернуть на бок. Это исключит попадание рвотных масс в легкие.

Запрещено предлагать пострадавшему аспирин или иные составы, меняющие вязкость крови. Не нужно пытаться своими силами сбивать артериальное давление. Питание, питье или любые препараты перорально давать строго воспрещается. При ударе часто нарушается акт глотания, хотя внешне это может быть незаметно. Отсюда вытекает высокий риск аспирации — попадания воды или еды в респираторный тракт, заключил доктор.

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