 

Палач Асада приговорен в США к 60 годам тюрьмы за пытки и мошенничество

18.09.2026, 5:33, Разное
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Федеральный суд в Лос-Анджелесе приговорил 74-летнего Самира Усмана аш-Шейха, бывшего высокопоставленного представителя режима Башара Асада, к 60 годам тюремного заключения за пытки заключенных и мошенничество при получении американских иммиграционных документов. В марте 2026 года присяжные признали его виновным в заговоре с целью применения пыток, трех эпизодах пыток, визовом мошенничестве и попытке незаконного получения гражданства США.

С 2005 по 2008 год аш-Шейх руководил Центральной тюрьмой Дамаска, известной как тюрьма Адра. Согласно представленным в суде доказательствам, он отдавал приказы о пытках политических заключенных и лично участвовал в издевательствах. В подземном «крыле 13» заключенных держали в тесных одиночных камерах, подвешивали за руки к потолку, избивали и пытали с помощью устройства, складывавшего тело человека пополам.

Трое бывших заключенных дали показания на процессе. По данным минюста США, некоторых из них отправили в «крыло 13» после того, как они отказались выполнять приказы о насилии над политическими заключенными или выразили им поддержку. После работы в тюрьме аш-Шейх продолжил карьеру в сирийском государственном аппарате и в 2011 году был назначен губернатором провинции Дир аз-Зур.

В 2020 году аш-Шейх въехал в США, скрыв от иммиграционных властей сведения о своей деятельности в Сирии, и получил грин-карту. Позже он также попытался получить американское гражданство. Он находился под стражей с момента ареста в июле 2024 года.

В министерстве юстиции США называют аш-Шейха самым высокопоставленным бывшим представителем режима Асада, который был лично привлечен к суду и признан виновным за пределами Сирии. С учетом его возраста 60-летний срок фактически означает пожизненное заключение.


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