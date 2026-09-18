 

Житель Северной Каролины арестован за угрозы евреям

18.09.2026, 6:33, Разное
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Федеральные власти США арестовали жителя Северной Каролины Брайана Чарльза, подозреваемого в отправке писем с антисемитскими угрозами еврейским организациям и их руководителям. Ему предъявлено обвинение в рассылке сообщений с угрозами, пишет JNS со ссылкой на федеральную жалобу.

По версии ФБР, в июне и июле Чарльз отправлял письма из Шарлотта получателям во Флориде и Вашингтоне. Среди адресатов были Мемориал Холокоста в Майами-Бич, отделение Американского еврейского комитета (AJC) в Палм-Бич и один из руководителей Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC). В письмах содержались угрозы убийства евреев.

Следователи вышли на подозреваемого после того, как на одном из писем, отправленных в AJC, был обнаружен отпечаток пальца Чарльза. Кроме того, на нескольких конвертах были указаны его имя и обратный адрес в Шарлотте. Еще одно письмо, согласно материалам дела, было направлено двум лицам, находящимся под охраной Секретной службы США.

Чарльз уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. В 2018 году он признал себя виновным по пяти пунктам обвинения в отправке писем с угрозами и был приговорен к 542 дням тюрьмы и трем годам нахождения под надзором после освобождения.


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