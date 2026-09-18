23-летний израильтянин разбился на параплане в Колумбии

23-летний житель Израиля погиб в результате крушения параплана в городе Медельин в Колумбии. Авария произошла в четверг, 17 сентября, около 12:00 по местному времени, когда параплан, на котором он летел, вошел в пике и врезался в один из утесов в этом районе.

Пилот, управлявший парапланом, житель Колумбии, получил тяжелые травмы.

По сообщениям колумбийских СМИ, параплан разбился, предположительно, из-за погодных условий.

По словам очевидцев, незадолго до трагедии в районе фиксировались сильные порывы ветра.

МИД Израиля занимается организацией доставкой тела погибшего на родину.

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