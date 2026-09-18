Rockstar Games отложила выход GTA VI на год, потому что вся сатира, написанная в игре, стала реальностью

Rockstar Games объявила о третьем переносе выхода 6-й части серии GTA. В официальном обращении в своих соцсетях разработчики назвали основной причиной переноса устаревание написанного в игре юмора, из-за чего игра рискует потерять свой развлекательный шарм и превратиться в сухую документалистику.

Так, все внутриигровые новости и СМИ были написаны на ранней стадии разработки игры в 2019-м году, и в 2026-м году полностью стали документальным отражением реальности, а не сатирой на неё. Такая же участь и постигла и традиционные пародии на шоу, фильмы, блогеров, радио и музыку, что с одной стороны помогло команде сатириков заработать больше денег на ставках в Polymarket, а с другой – половина авторов стали алкозависимы. Так, в итоговой версии игры в итоге не будет реалити-шоу про чернокожего рэпера нациста, стримов американского националиста с мексиканскими корнями, пропагандирующего отказ от лишения девственности, экранизации Гомера с чернокожими греческими принцессами, твитов американского президента с изображением себя в качестве Иисуса Христа, а также радиопередачи реднека-конспиролога, рассказывающего про заговор педофильских элит-каннибалов, съедающих детей на своих яхтах.

«Бывали случаи, когда мы придумывали сатирическую новость, добавляли её в игру, а через неделю или месяц она была уже принята в Конгрессе США в качестве закона или произошла где-нибудь в Калифорнии или Техасе, — рассказал основатель GTA Сэм Хаузер. — Мы переписывали сатиру трижды, однако всякий раз реальность обгоняла нас. Сегодня очень тяжело работать, из-за чего половина состава нашей команды сатириков находится на грани нервного срыва, а другая – страдает от алкоголизма. На этот раз мы сначала напишем сатиру, которая станет реальностью через два года, и сразу напишем к ней ещё одну сатиру, чтобы выиграть время»

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro