Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1668-й день войны

Минобороны РФ 18 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «12 по 18 сентября 2026 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены два массированных и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, металлургической, автомобильной и радиоэлектронной промышленности, логистические и распределительные центры грузов военного назначения, объекты топливно-энергетической, железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, наземных роботизированных комплексов и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, выведены из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ. В течение недели поражены 12 сухогрузов, 2 морских парома (типа «РО-РО»), танкер и буксир, действовавшие в интересах ВСУ. На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжали сжимать внутреннее и расширять внешнее кольцо окружения формирований противника. В результате решительных действий установлен контроль над населенными пунктами Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья Харьковской области. Все попытки прорыва из окружения пресечены. За неделю в районах окружения противника потери ВСУ составили свыше 390 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 5 автомобилей, 1 орудие полевой артиллерии, 2 квадроцикла и 15 наземных роботизированных комплексов. В Сумской и Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике двух танковых, четырех механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1505 военнослужащих, 3 танка, 19 боевых бронированных машин, 91 автомобиль, 4 орудия полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. За неделю подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодное тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери противника на данном направлении составили свыше 1480 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю, активными действиями 17 сентября был освобожден населенный пункт Веролюбовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, двух мотопехотных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. За неделю в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1240 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 141 автомобиль и 10 орудий полевой артиллерии. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» в течении недели освобожден населенный пункт Веселое, а 17 сентября освобожден населенный пункт Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики. В течении недели нанесено поражение формированиям четырех механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады специального назначения и пяти бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2865 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника, решительными действиями освобожден населенный пункт Розовка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 1955 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 65 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Новоандреевка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю уничтожены свыше 280 военнослужащих, 1 боевая бронированная машина, 129 автомобилей, 1 орудие полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. С 12 по 18 сентября 2026 года средствами противовоздушной обороны сбиты 44 управляемые авиационные бомбы, 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5706 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 239109 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30944 танка и других боевых бронированных машин, 1778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36483 орудия полевой артиллерии и минометов, 72194 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 248800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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