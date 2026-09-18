 

ВСУ — ночью сбиты 72 цели. МО РФ — перехвачены 629 БПЛА

18.09.2026, 8:03, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 18 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине 93 ударных БПЛА (46 из них были реактивными) и барражирующих боеприпасов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 72 целей (3 барражирующих боеприпасов и 69 ударных БПЛА), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 13 локациях и падения обломков в 3 локациях. Причинен ущерб. Есть пострадавшие. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 18 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 629 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Адыгея, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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