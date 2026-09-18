 

В штате Мичиган разбился истребитель F-16

18.09.2026, 5:03, Разное
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Истребитель F-16 Национальной гвардии США разбился 17 сентября во время учебного полета в штате Мичиган. Пилот успел катапультироваться и был доставлен в больницу. По данным полиции, он находился в сознании и разговаривал с сотрудниками правоохранительных органов. Других пострадавших нет.

Самолет принадлежал 149-му авиационному крылу Национальной гвардии штата Техас и участвовал в обычном тренировочном полете, выполнявшемся в рамках подготовки на базе Alpena Combat Readiness Training Center. Авария произошла в районе округа Гранд-Траверс на севере Мичигана.

После падения самолета власти эвакуировали жителей и предприятия в радиусе одной мили, около 1,6 км, из-за утечки опасных химических веществ. F-16 оснащен аварийной энергетической системой, в которой используется токсичный гидразин.

Причина катастрофы официально пока не установлена. Согласно записи переговоров с авиадиспетчерами, пилот второго F-16 сообщил о возможном столкновении потерпевшего аварию самолета с птицей, однако военные эту версию пока не подтверждали. Начато расследование.


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