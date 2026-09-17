В Китае запустили крупнейший в мире подземный «супер-пауэрбанк»

Китай завершил запуск двух установок крупного проекта хранения энергии в сжатом воздухе в провинции Цзянсу, который окрестили «супер-пауэрбанком» для местной электросети. Объект имеет мощность триста пятьдесят мегаватт на установку. Ожидаемая эффективность преобразования энергии превысит 70 %. Технология использует избыточную электроэнергию в часы низкого спроса для работы компрессоров. Машины закачивают воздух в подземные пустоты, где он хранится до момента, когда сети потребуется дополнительная мощность. В пиковые периоды сжатый воздух выпускают и используют для вращения турбин, генерирующих электричество.

В качестве хранилищ задействованы глубокие соляные каверны: соль плотная и почти непроницаемая, что помогает предотвратить утечку воздуха на протяжении долгого времени. При низком спросе избыточная мощность сжимает воздух до более чем 130 атмосфер, прежде чем закачать его в каверны. Когда спрос растет, запасенный воздух выпускают через систему генерации. Установки улавливают тепло, выделяемое при сжатии, и хранит его для последующего использования, что помогает ограничить потери энергии.

Система управления теплом включает крупнейший в Азии матричный резервуар теплового хранения для сжатого воздуха. Проект также использует крупную систему газообработки для непрерывной работы и крупнейшую в Китае одиночную скважину забора и закачки газа. Она способна пропускать до 2 160 000 кубометров воздуха в час. Скважина прошла специальную антикоррозионную и герметизирующую обработку — меры призваны обеспечить долгосрочную работу и снизить риск утечек.

Китай расширяет хранение энергии в соляных кавернах по мере роста спроса и увеличения доли возобновляемых источников. В центре управления операторы отслеживают данные с наземного оборудования и подземных каверн в реальном времени. Сами каверны расположены примерно в тысяче метров под землей.Источник — CGTN

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