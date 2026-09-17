 

Генпрокурор РФ — за пять лет в России осуждено 60000 чиновников-коррупционеров

17.09.2026, 13:30, Разное
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Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан сообщил, что за последние пять лет в РФ по делам, связанным с коррупцией, было осуждено более 60000 чиновников, а стоимость арестованного имущества обвиняемых превысила 800 миллиардов рублей – 9,5 миллиардов долларов.

Он отметил, что все чаще в коррупционных расследованиях фигурируют виртуальные деньги, изъятие которых – более сложная процедура. Однако, отметил чиновник, принятое в феврале 2026 года законодательство закрывает существовавшие лазейки, распространив действие закона и цифровые кошельки.

Генпрокурор назвал законным изъятие средств у наследников коррупционеров: «Конституционный Суд РФ в нескольких постановлениях разъяснил, что гарантии защиты права собственности не распространяются на объекты, приобретенные преступным путем».

«Причем независимо от сроков владения ими, передачи третьим лицам. Даже после смерти коррупционера они подлежат изъятию у его наследников и передаче в доход государства», – добавил российский юрист.


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