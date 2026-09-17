Канистра бензина, банка икры, бутылка водки и томик Пушкина: что получат россияне, проголосовавшие на выборах в Государственную думу

Глава ЦИК Элла Памфилова на последнем перед Единым днём голосования брифинге рассказала о составе подарочного набора, который получат все россияне, посетившие избирательные участки.

«В корзинке избирателя граждане найдут канистру бензина, банку икры, бутылку водки и томик Пушкина. Это позволит людям отметить исполнение своего конституционного права, а также благотворно скажется на семейном бюджете россиян», – сказала Памфилова.

Впервые в истории проведения выборов в России стоимость подарков от государства избирателям достигла 10 тысяч рублей. В некоторых регионах также планируется провести среди проголосовавших беспроигрышные лотереи с ценными призами

«Например, в Москве будут разыграны 100 квартир и 1000 автомобилей, а в Татарстане – годовой запас консервов и топлива», – пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на руководство ЦИК.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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