 

В статуправлении РПЦ рассказали, о чём россияне молились больше всего

17.09.2026, 18:00, Разное
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Заместитель директора управления статистики и долгосрочного планирования РПЦ Павел Гусев рассказал, с какими просьбами россияне чаще всего обращались к богу за первые 6 месяцев 2026 года. По его словам, на первом месте оказалась молитва о снижении тарифов ЖКХ, на втором – просьба оставить их хотя бы на нынешнем уровне.

«Многие молились сразу по обоим пунктам. То есть просили сначала снизить тарифы, а если это невозможно, то хотя бы ничего не повышать, – рассказал он. – Мы в этом году впервые смогли выявить подобные нюансы при перекрестном анализе бигдаты с помощью нейросетевых моделей».

В Санкт-Петербурге, по словам священника, ситуация несколько отличалась: там чаще всего молились об открытии новых станций метро и снижении стоимости парковки в центре города. При этом просьбы открыть станции метро именно рядом с домом прихожанина встречались значительно чаще, чем общие молитвы за развитие метрополитена.

«В Петербурге вообще очень сильная молитвенная традиция, но уровень удовлетворения обращений на несколько процентных пунктов ниже, чем в среднем по стране, – 12,7%, если брать за 2025 год», – отметили в статуправлении.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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