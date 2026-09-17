Россия объявила в международный розыск дочь Бориса Немцова

Власти РФ объявили в международный розыск покинувшую страну журналистку и активистку Жанну Немцову, дочь лидера российской оппозиции Бориса Немцова, который был застрелен рядом с Кремлем в 2015 году.

В июле 2026 года Немцова была заочно арестована на два месяца Замоскворецким судом Москвы по делу об организации деятельности нежелательной организации. Такой организацией был признан «Фонд Бориса Немцова за свободу», организованный ей после убийства отца.

В комментарии DW Немцова заявила, что ее объявили в международный розыск еще в конце июня: «Решение было принято тогда же, когда и арест. Еще 29 июня объявили в международный розыск. Об этом, очевидно, услышали журналисты на процессе сегодня по моей апелляции и после этого опубликовали эту информацию».

По ее словам, действия властей РФ означают два ограничения: невозможность получать консульские услуги за рубежом, например, новый загранпаспорт РФ, и ограничения в перемещениях, «потому что дружественные РФ страны могут экстрадировать». Она подчеркнула, что основанный ей фонд продолжает работу.

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