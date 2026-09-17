Канада приняла предложение Евросоюза об ассоциированном членстве, Трамп угрожает ЕС санкциями

Премьер-министр Канады Марк Карни выступил в Страсбурге на заседании Европейского парламента. Политик заявил, что приветствует предложение ЕС пригласить Канаду в Евросоюз в качестве «ассоциированного члена».

Глава канадского правительства заявил, что речь идет об интеграции в таких сферах, как торговля, оборона, разработка минералов, искусственный интеллект, космос, исследования и финансы. Он выразил уверенность, что такой союз сделает как Канаду, так и ЕС более устойчивыми к экономическому и геополитическому давлению.

Карни выразил уверенность, что альянс станет путеводной звездой для других демократий, подчеркнув при этом: «Я не призываю создавать третий блок, который стал бы противников сверхдержав. Речь идет о суверенитете, праве жить, как мы считаем нужным».

«Мы не собираемся доминировать над другими. Наоборот, нам нужна стойкость, чтобы никому не позволить контролировать наши свободные рынки, угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, подрывать наши свободы, демократические ценности, власть закона», – заявил он.

Сближение Канады с ЕС стало ответом на объявленную президентом США Дональдом Трампом торговую войну. 16 сентября этот политик заявил, что будет готов ввести жесткие санкции и против ЕС, если выяснится, что новый альянс угрожает американским интересам.

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