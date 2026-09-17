 

Минюст пообещал освободить от уголовной ответственности чиновника, который первым в России получит взятку цифровыми рублями

17.09.2026, 11:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Заместитель министра юстиции Андрей Николаев на ежегодной коллегии госслужащих призвал чиновников брать взятки исключительно цифровыми рублями, так как это может стать смягчающим обстоятельством при рассмотрении уголовного дела в суде.

«Скажу более, мы готовы провести небывалую акцию и вообще амнистировать первого чиновника, который воспользуется цифровыми рублями при совершении коррупционного правонарушения. И вообще, если и брать взятку, то только с оглядкой на интересы нашей страны. Ведь одно дело, когда мы судим мздоимца-патриота, а другое – взяточника-русофоба», – сказал он.

В ближайшее время на сайте ЦБ будет опубликована подробная инструкция для граждан, которые хотят сохранить относительную анонимность при использовании цифровых рублей. Как считают в ведомстве, если «коррупцию нельзя победить, то из неё нужно извлечь хоть какие-то выгоды».

«Возможно, что в обозримом будущем мы сможем даже взымать налоги со взяток, что позволит существенно пополнить бюджет. Но пока мы просто хотим перевести хотя бы часть коррупции на нашу платформу», – пишет глава ЦБ Эльвира Набиуллина в своей колонке для «Коммерсанта». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

17.09 / В США вынесен приговор боевику, связанному с терактами в Кабуле и Подмосковье

17.09 / Власти Украины — российский БПЛА атаковал судно под флагом Танзании, капитан погиб

17.09 / В Баварии начался процесс по делу об изнасиловании 14-летней девочки транс-персоной

17.09 / Минюст США — связанная с российскими спецслужбами сеть готовила убийства оппозиционеров в США и Литве

17.09 / Чиновник отстегал нагайкой официанта, который не обращался к нему сообразно рангу

17.09 / В России появится ГОСТ для автомобильных карбюраторов

17.09 / ВСУ — ночью перехвачена 131 цель, десятки попаданий. МО РФ — перехвачен 641 БПЛА, атакован НПЗ

17.09 / Армия РФ нанесла массированный удар по Киеву и Одессе, множество раненых

17.09 / США продлили визовые санкции против руководства ПА и ООП. Абу Мазену вновь отказано во въезде

16.09 / Walla — Секретная служба США участвует в подготовке к визиту Нетаниягу в Нью-Йорк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике