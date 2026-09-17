Минюст пообещал освободить от уголовной ответственности чиновника, который первым в России получит взятку цифровыми рублями
Поддержать в Patreon
Заместитель министра юстиции Андрей Николаев на ежегодной коллегии госслужащих призвал чиновников брать взятки исключительно цифровыми рублями, так как это может стать смягчающим обстоятельством при рассмотрении уголовного дела в суде.
«Скажу более, мы готовы провести небывалую акцию и вообще амнистировать первого чиновника, который воспользуется цифровыми рублями при совершении коррупционного правонарушения. И вообще, если и брать взятку, то только с оглядкой на интересы нашей страны. Ведь одно дело, когда мы судим мздоимца-патриота, а другое – взяточника-русофоба», – сказал он.
В ближайшее время на сайте ЦБ будет опубликована подробная инструкция для граждан, которые хотят сохранить относительную анонимность при использовании цифровых рублей. Как считают в ведомстве, если «коррупцию нельзя победить, то из неё нужно извлечь хоть какие-то выгоды».
«Возможно, что в обозримом будущем мы сможем даже взымать налоги со взяток, что позволит существенно пополнить бюджет. Но пока мы просто хотим перевести хотя бы часть коррупции на нашу платформу», – пишет глава ЦБ Эльвира Набиуллина в своей колонке для «Коммерсанта».
—
Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro