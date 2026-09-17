Минюст пообещал освободить от уголовной ответственности чиновника, который первым в России получит взятку цифровыми рублями

Заместитель министра юстиции Андрей Николаев на ежегодной коллегии госслужащих призвал чиновников брать взятки исключительно цифровыми рублями, так как это может стать смягчающим обстоятельством при рассмотрении уголовного дела в суде.

«Скажу более, мы готовы провести небывалую акцию и вообще амнистировать первого чиновника, который воспользуется цифровыми рублями при совершении коррупционного правонарушения. И вообще, если и брать взятку, то только с оглядкой на интересы нашей страны. Ведь одно дело, когда мы судим мздоимца-патриота, а другое – взяточника-русофоба», – сказал он.

В ближайшее время на сайте ЦБ будет опубликована подробная инструкция для граждан, которые хотят сохранить относительную анонимность при использовании цифровых рублей. Как считают в ведомстве, если «коррупцию нельзя победить, то из неё нужно извлечь хоть какие-то выгоды».

«Возможно, что в обозримом будущем мы сможем даже взымать налоги со взяток, что позволит существенно пополнить бюджет. Но пока мы просто хотим перевести хотя бы часть коррупции на нашу платформу», – пишет глава ЦБ Эльвира Набиуллина в своей колонке для «Коммерсанта».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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