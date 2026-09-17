Минюст США — связанная с российскими спецслужбами сеть готовила убийства оппозиционеров в США и Литве

Министерство юстиции США сообщило о раскрытии сети, которую американские следователи связывают с российскими спецслужбами и обвиняют в подготовке заказных убийств противников Кремля и диверсий в странах, поддерживающих Украину. Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка заочно предъявила обвинения пяти гражданам России, Кубы и Венесуэлы. Все они находятся на свободе, предположительно за пределами США.

В обвинительном заключении группа условно названа RIS Network – сеть российских разведслужб. По версии прокуратуры, она действует как минимум с 2024 года и занимается поиском исполнителей для слежки за российскими оппозиционерами, их убийств, а также нападений на гражданскую и военную инфраструктуру европейских государств, рассматриваемых Москвой как союзники Украины. Минюст подчеркивает, что приведенные в обвинительном заключении сведения являются утверждениями стороны обвинения и еще не были доказаны в суде.

Обвиняемыми названы 63-летний россиянин Юрий Храмеев, известный как «полковник Юрий», его 27-летний сын Кирилл Храмеев, граждане Кубы Оэмис Ромагоса Дуррути и Яйдель Дельгадо Суарес, обоим по 35 лет, а также 22-летний житель Венесуэлы Анхель Эдуардо Кастро. По сведениям американских властей, Юрий Храмеев – бывший полковник российских спецслужб, а Кирилл Храмеев является сотрудником ФСБ. Ромагосу Дуррути следствие называет одним из координаторов зарубежных операций сети, а Суареса – активным вербовщиком исполнителей.

Самый свежий из описанных эпизодов относится к лету 2026 года. Целью был неназванный «известный российский диссидент», которого организаторы считали проживающим в районе Вашингтона. Суарес и Кастро через зашифрованный мессенджер привлекли жившего в Бруклине человека и поручили ему сфотографировать и снять на видео два связанных с потенциальной жертвой объекта. За наблюдение обещали от 1000 до 1500 долларов. Исполнитель выполнил это задание и передал фотографии и видеозаписи заказчикам.

После этого ему предложили 40 тысяч долларов за убийство оппозиционера – в переписке использовались формулировки «устранить» и «заставить исчезнуть». Когда завербованный заявил, что сам убивать человека не будет, его попросили найти другого исполнителя. Суарес также сообщил, что у сети есть люди в Мексике, которые могли выполнить заказ, однако их прибытие задерживалось. По сведениям прокуратуры, параллельно предпринимались попытки завербовать в США других людей для слежки и нападений на эту и другие цели. Имя предполагаемой жертвы американские власти не раскрывают.

Второй эпизод относится к 2025 году и Литве. По версии следствия, Кирилл Храмеев привлек гражданина США, находившегося в Литве, для наблюдения за еще одним неназванным критиком российских властей, жившим в районе Вильнюса. За первоначальную разведку и фотографии ему пообещали 200 долларов. Затем Кирилл познакомил его со своим отцом, представленным как его начальник и «полковник». Юрий Храмеев предложил американцу около 25 тысяч долларов за убийство. Мотив он, согласно обвинительному заключению, объяснял тем, что предполагаемая жертва «говорит неправду о России», «поливает страну грязью» и «искажает историю». Исполнитель от убийства отказался.

После отказа Юрий Храмеев, считает прокуратура, предложил тому же человеку заняться диверсиями – поджогами складов или объектов энергетической инфраструктуры. Он прямо говорил, что речь идет об ударах по странам, «помогающим Украине», и обещал «серьезные деньги за серьезную работу». Американские власти не называют ни литовскую цель, ни оппозиционера, которого планировалось убить в США.

Отдельная часть дела касается Оэмиса Ромагосы Дуррути. По версии американского следствия, он занимался логистикой сети и в 2024 году координировал операции в Чехии и Литве: подбирал потенциальные цели, организовывал поездки исполнителей и поддерживал с ними связь. В ноябре 2025 года он также получил изображения одного из домов, связанных с американской целью; позднее этот объект был снят завербованным в США исполнителем.

За несколько дней до публикации обвинительного заключения Deutsche Welle, LRT и другие европейские СМИ опубликовали совместное расследование деятельности Ромагосы. Журналисты установили, что уроженец Кубы не менее семи лет живет в РФ и преподает сальсу, бачату и другие латиноамериканские танцы в Петрозаводске. В интернете он использовал имена «Диос» и «Адриан» и, по данным расследования, размещал объявления о найме «фотографов» и людей с опытом военной службы, разведки и логистики. Исполнителей он преимущественно искал среди выходцев из стран Латинской Америки.

DW связывает эту сеть с попытками поджогов в Польше, Чехии, Румынии и Литве. Среди целей назывались склады строительных материалов, автобусный парк, предприятие по переработке отходов и оборудование литовского производства, предназначенное для Украины. Как минимум девять завербованных Ромагосой людей были задержаны в различных странах Европы; некоторые уже получили тюремные сроки. Литва объявила самого Ромагосу в международный розыск.

Дополнительные сведения о Юрии Храмееве опубликовали «Агентство» и антикоррупционный эксперт Илья Шуманов. Согласно собранным ими данным, Храмеев окончил Новосибирское высшее военное командное училище, служил во внутренних войсках и ОМОНе, участвовал в операциях на Северном Кавказе, а позднее работал в частной охранной компании. В старых интервью он рассказывал о знакомстве и служебных контактах с Владимиром Путиным и о наградах, которые получал от президента России. Эти биографические сведения в американское обвинительное заключение не входят.

Всем пятерым предъявлено обвинение в сговоре с целью финансирования терроризма, предусматривающее до 20 лет заключения. Юрию Храмееву, Яйделю Дельгадо Суаресу и Анхелю Эдуардо Кастро дополнительно предъявлено обвинение в сговоре с целью организации заказного убийства, максимальное наказание по которому составляет десять лет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает необходимым комментировать обвинения, пока не увидит «убедительных доказательств и аргументов, основанных на конкретных фактах». РФ и ранее отвергала обвинения в организации убийств и диверсий за рубежом.

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