 

В Баварии начался процесс по делу об изнасиловании 14-летней девочки транс-персоной

17.09.2026, 10:18, Разное
  Поддержать в Patreon

В баварском городе Траунштайн начался судебный процесс над работавшей в полиции транс-персоной, обвиняемой в изнасиловании несовершеннолетней девочки, хранении и распространении детской порнографии.

55-летняя транс-персона поступила в полицию, еще когда была мужчиной, и проходила службу, в том числе, в Афганистане. После гендерного перехода она осталась в правоохранительных органах, но была уволена после предъявления обвинения. Она содержится в мужском отделении тюрьмы.

Основной пункт обвинения – надругательство над 14-летней дочерью ее подруги. Согласно материалам дела, в августе 2025 года, во время совместной поездки, подсудимая изнасиловала девочку в туалете ресторана. Однако еще ранее она посылала будущей жертве сообщения сексуального характера.

Прокуратура и защита согласовали условия судебной сделки. Это избавит жертву от необходимости давать показания в суде. Как ожидается, фигурантке дела предстоит провести в тюрьме от трех до трех с половиной лет. Вердикт должен быть вынесен 8 октября.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

17.09 / Власти Украины — российский БПЛА атаковал судно под флагом Танзании, капитан погиб

17.09 / Минюст США — связанная с российскими спецслужбами сеть готовила убийства оппозиционеров в США и Литве

17.09 / Чиновник отстегал нагайкой официанта, который не обращался к нему сообразно рангу

17.09 / В России появится ГОСТ для автомобильных карбюраторов

17.09 / ВСУ — ночью перехвачена 131 цель, десятки попаданий. МО РФ — перехвачен 641 БПЛА, атакован НПЗ

17.09 / Армия РФ нанесла массированный удар по Киеву и Одессе, множество раненых

17.09 / США продлили визовые санкции против руководства ПА и ООП. Абу Мазену вновь отказано во въезде

16.09 / Walla — Секретная служба США участвует в подготовке к визиту Нетаниягу в Нью-Йорк

16.09 / Израиль и Марокко договорились о повышении уровня дипломатических отношений

16.09 / Ватикан — борьба с антисемитизмом — общая задача евреев и христиан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике