В Баварии начался процесс по делу об изнасиловании 14-летней девочки транс-персоной

В баварском городе Траунштайн начался судебный процесс над работавшей в полиции транс-персоной, обвиняемой в изнасиловании несовершеннолетней девочки, хранении и распространении детской порнографии.

55-летняя транс-персона поступила в полицию, еще когда была мужчиной, и проходила службу, в том числе, в Афганистане. После гендерного перехода она осталась в правоохранительных органах, но была уволена после предъявления обвинения. Она содержится в мужском отделении тюрьмы.

Основной пункт обвинения – надругательство над 14-летней дочерью ее подруги. Согласно материалам дела, в августе 2025 года, во время совместной поездки, подсудимая изнасиловала девочку в туалете ресторана. Однако еще ранее она посылала будущей жертве сообщения сексуального характера.

Прокуратура и защита согласовали условия судебной сделки. Это избавит жертву от необходимости давать показания в суде. Как ожидается, фигурантке дела предстоит провести в тюрьме от трех до трех с половиной лет. Вердикт должен быть вынесен 8 октября.

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