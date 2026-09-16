Израиль и Марокко договорились о повышении уровня дипломатических отношений

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар провел в Нью-Йорке трехстороннюю встречу с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой и постоянным представителем США при ООН Майком Уолтцем. Кроме того, сегодня запланирована отдельная встреча Гидеона Саара и Насера Буриты с глазу на глаз.

В ходе трехсторонних переговоров представители Израиля, Марокко и США подтвердили намерение предпринять ряд конкретных шагов для дальнейшего развития израильско-марокканских отношений. В частности, речь идет о повышении уровня дипломатических отношений: представительства двух стран планируется преобразовать в посольства и назначить послов.

Израиль и Марокко также договорились до конца 2026 года завершить подготовку соглашений о защите инвестиций и предотвращении двойного налогообложения. Ожидается, что эти договоренности упростят взаимные инвестиции и будут способствовать развитию экономических и деловых связей между двумя странами.

Еще одной темой встречи стало расширение прямого авиасообщения между Израилем и Марокко. В частности, к выполнению рейсов подключатся марокканские авиакомпании. Первые такие рейсы планируется запустить уже в ближайшие недели. Также стороны договорились о взаимных визитах высокопоставленных представителей Израиля и Марокко в ближайшие месяцы.

Израиль выразил благодарность США за лидерство и последовательные усилия по укреплению мира и безопасности, благодаря которым стала возможна эта трехсторонняя встреча и дальнейшее развитие отношений между Израилем и Марокко. Переговоры состоялись на следующий день после приема, который Майк Уолтц провел в своей резиденции по случаю шестой годовщины Соглашений Авраама. В мероприятии приняли участие представители Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Марокко, Казахстана, Израиля и США.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар: «Дружба между марокканским и еврейским народами имеет глубокие корни и богатую историю. Подписанная сегодня декларация определяет конкретные шаги по развитию отношений между Израилем и Марокко на благо обоих народов. Мы намерены последовательно работать над ее реализацией».

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