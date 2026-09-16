Walla — Секретная служба США участвует в подготовке к визиту Нетаниягу в Нью-Йорк

Секретная служба США активно участвует в подготовке визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН. Об этом пишет Walla со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, самолет Нетаниягу 23 сентября приземлится в аэропорту Ньюарк в штате Нью-Джерси, а не в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, которым обычно пользуется израильская делегация. Источник Walla отверг предположение, что изменение каким-то образом связано с угрозами мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. По словам источника, изменение связано с согласованием стоянки самолета и мерами безопасности.

Ранее Мамдани заявлял, что в случае приезда Нетаниягу хотел бы добиться его задержания в соответствии с ордером Международного уголовного суда. При этом он признавал, что власти Нью-Йорка не располагают полномочиями самостоятельно исполнить этот ордер.

В полиции Нью-Йорка, по данным Walla, опасаются, что напряженная обстановка вокруг визита может привести к столкновениям во время протестов. В обеспечении безопасности Нетаниягу будут участвовать более 60 полицейских и детективов, не считая сотрудников федеральных служб и израильской охраны.

Нетаниягу должен выступить на Генеральной Ассамблее ООН 24 сентября и вернуться в Израиль на следующий день.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro