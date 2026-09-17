 

США продлили визовые санкции против руководства ПА и ООП. Абу Мазену вновь отказано во въезде

17.09.2026, 4:48, Разное
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Администрация США объявила о продлении визовых ограничений в отношении высокопоставленных представителей Палестинской автономии и Организации освобождения Палестины. Госдепартамент заявил, что ПА и ООП продолжают не выполнять обязательства перед Вашингтоном, в том числе предпринимают шаги против Израиля в Международном уголовном суде и Международном суде ООН, добиваются одностороннего признания палестинского государства и продолжают выплаты лицам, осужденным за нападения на израильтян, и их семьям.

При этом исключение сохранено для сотрудников постоянного представительства палестинской администрации при ООН в Нью-Йорке, которым разрешено выполнять дипломатические функции. Палестинская автономия имеет в ООН статус государства-наблюдателя, но не является полноправным членом организации.

Одновременно США вновь отказали во въездной визе председателю ПА Махмуду Аббасу (Абу Мазену) и членам высокопоставленной палестинской делегации, которые намеревались принять участие в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

Имя Аббаса при этом не упоминалось в официальном заявлении Госдепартамента о продлении визовых санкций против руководства ПА и ООП.

Это второй год подряд, когда Аббасу не разрешают приехать на сессию Генассамблеи; ожидается, что ему может быть предоставлена возможность выступить по видеосвязи.


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