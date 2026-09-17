Армия РФ нанесла массированный удар по Киеву и Одессе, множество раненых

В ночь на 17 сентября российские войска нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по Украине. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Киеве и Одессе. По последним данным местных властей, в двух городах ранены не менее 16 человек, среди них дети. Информации о погибших в результате именно ночной атаки к утру не поступало.

Киев подвергся массированной ракетной атаке. В городе прогремела серия взрывов; Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистических ракет. По словам мэра Виталия Кличко, к 5 утра число пострадавших достигло 12, среди них дети 10 и 12 лет. Девять раненых госпитализированы.

В Днепровском районе Киева обломки упали в нескольких местах: повреждены жилой дом и трехэтажное офисное здание, выбиты окна в нескольких домах, повреждены складские помещения, обломки также упали возле автозаправочной станции. В Святошинском районе зафиксировано попадание в нежилое здание, в Соломенском районе разрушено складское помещение. После ударов было снижено давление в системе водоснабжения на левом берегу, а также в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах.

Одесса подверглась атаке после полуночи. Попадание пришлось по 19-этажному жилому дому: разрушения и повреждения квартир зафиксированы на 14-16-м этажах. Еще в одном районе города были повреждены жилые дома и возникли пожары. По последним данным городской военной администрации, пострадали четыре человека, в том числе ребенок; женщина и ребенок были госпитализированы. На месте развернут оперативный штаб, спасательные и коммунальные службы оценивают масштабы разрушений.

Воздушная тревога ночью объявлялась и в других регионах. В Кропивницком сообщалось о взрыве на фоне предупреждения о приближении реактивного беспилотника. Воздушные силы также сообщали о ракетах, направлявшихся в сторону Запорожья, и о ракетной угрозе для Днепра и Павлограда. На момент публикации подтвержденных данных о жертвах или значительных разрушениях в этих городах именно в результате ночной волны ударов не было.

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