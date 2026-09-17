 

В России появится ГОСТ для автомобильных карбюраторов

17.09.2026, 8:30, Разное
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Изображение сгенерировано нейросетью

Согласно новому ГОСТу, карбюраторы будут классифицироваться по ряду критериев, включая особенности их конструкции, механизмы действия, а также методы настройки. Для каждой конкретной модели производитель должен располагать чертежом, одобренным заказчиком, в котором должны быть указаны габаритные размеры, эксплуатационные параметры и нормативные требования.

Ключевое внимание в стандарте уделено обеспечению герметичности. Так, клапан подачи топлива должен быть абсолютно герметичным в закрытом состоянии и не допускать протечек бензина. В открытом же положении он обязан стабильно подавать топливо в нужном объеме. Кроме того, полная герметичность обязательна для всех частей корпуса карбюратора, соприкасающихся с горючим.

Стандарт будет жестко ограничивать наличие дефектов — не допускаются какие-либо сколы или трещины, коррозийные изменения, вмятины и иные повреждения, которые могут нарушить работоспособность карбюратора. Кроме того, если карбюратор ранее эксплуатировался на этилированном бензине, перед его разборкой необходимо провести процедуру химической нейтрализации.

Действие нового ГОСТа охватывает карбюраторы, применяемые в автомобильных двигателях, но под его действие не будут попадать автомобили, используемые в автоспорте, моторы, рассчитанные исключительно на работу со сжиженным или сжатым газом, роторно‑поршневые типы двигателей, а также агрегаты, которые выпускаются по лицензии.


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