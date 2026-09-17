В США вынесен приговор боевику, связанному с терактами в Кабуле и Подмосковье

Федеральный суд в Александрии (штат Вирджиния) приговорил гражданина Афганистана Мохаммада Шарифуллу, участника группировки «Вилаят Хорасан» (ISIS-K), к 20 годам лишения свободы «за многолетнее участие в заговоре с целью оказания материальной поддержки террористической организации». Об этом сообщило министерство юстиции США.

По материалам дела, 26 августа 2021 года руководство ISIS-K поручило Шарифулле проверить дорогу к международному аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле и убедиться, что на маршруте нет блокпостов движения «Талибан». Около 14:00 он сообщил руководству группировки, что путь свободен. Примерно в 17:36 террорист-смертник Абдул Рахман аль-Логари, с которым Шарифулла ранее находился в одной афганской тюрьме, привел в действие взрывное устройство у ворот Abbey Gate. Погибли 13 американских военнослужащих и около 160 мирных жителей.

Минюст США также связывает Шарифуллу с терактом 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» под Москвой. Согласно материалам обвинения, от имени ISIS-K он передавал будущим участникам нападения инструкции по обращению с автоматами типа АК и другим оружием, а во время самого теракта поддерживал с нападавшими связь. В результате атаки были убиты более 100 человек. Ранее, после задержания Шарифуллы в 2025 году, американские следователи сообщали, что он узнал среди арестованных в РФ двух человек, которых ранее инструктировал.

По утверждению американской прокуратуры, с 2016 года до задержания в 2025 году Шарифулла участвовал более чем в десяти операциях ISIS-K. Он вел разведку перед терактами, перевозил террористов-смертников, оружие и боеприпасы, передавал сообщения между членами группировки и снимал последствия взрывов для пропагандистских материалов. В частности, в 2016 году он участвовал в подготовке нападения смертника на сотрудников охраны канадского посольства в Кабуле.

В апреле 2026 года федеральное жюри признало Шарифуллу виновным в предоставлении материальной поддержки ISIS-K. При этом присяжные не смогли прийти к единому мнению по вопросу о том, повлекла ли эта поддержка гибель людей при теракте у аэропорта Кабула. В случае положительного решения по этому пункту ему могло грозить пожизненное заключение. Судья Энтони Тренга назначил Шарифулле максимальное наказание по вынесенному присяжными вердикту – 20 лет тюрьмы. Защита просила назначить 17 лет, прокуратура – 20.

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