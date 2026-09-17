В Ивановской области провайдеры начали вводить «сонные списки», отключая интернет и телевидение по ночам

В Иваново провайдеры по инициативе местных властей начали по ночам отключать жителям проводной и мобильный интернет, а также телевидение. Инициативу в местных СМИ окрестили назвали «сонными списками».

По статистике министерства здравоохранения, 70% жителей региона страдают от хронического дефицита сна, поэтому в рамках заботы о здоровье населения связь и телеканалы прекращают работу с 00:00 до 06:00 в будние дни и с 00:00 до 08:00 по выходным.

«Люди разучились контролировать свой режим дня, – утверждал ранее главный внештатный сомнолог области. – Среди главных причин: стриминговые сервисы, онлайн-игры, иногда и телевизоры».

В региональном министерстве труда и социальной защиты полагают, что после реализации этой инициативы общая продуктивность труда повысится, а число опозданий и дисциплинарных взысканий – снизится.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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