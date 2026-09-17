 

Обрушение шахты на золотом прииске в Судане, более 80 погибших

17.09.2026, 12:30, Разное
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По меньшей мере 82 горняка погибли и десятки пострадали при обрушении на золотоносном руднике на западе Судана. Предполагается, что множество людей остается под завалами, точное их количество неизвестно.

Трагедия вновь напомнила об опасностях, с которыми сопряжена в Африке добыча золота. Миллионы людей трудятся в шахтах, где не соблюдаются минимальные условия безопасности труда, при постоянном риске обрушений и других чрезвычайных происшествий.

Стороны конфликта в Судане используют добытое золото для финансирования гражданской войны. Большая его часть контрабандно вывозится в соседние страны. При этом сами прииски нередко находятся в зоне конфликта, что мешает и поисково-спасательным работам.


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