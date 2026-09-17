Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1667-й день войны

Минобороны РФ 17 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Малая Волчья Харьковской области. Нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Хрипуны и Бузово Харьковской области. Все попытки подразделений ВСУ прорваться из окружения пресечены. За сутки потери украинских вооруженных формирований в кольце окружения составили до 40 военнослужащих, 1 боевая бронированная машина и 1 самоходная артиллерийская установка.

Всего с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 650 боевиков, 16 боевых бронированных машин, 9 автомобилей, 13 квадроциклов и 25 наземных роботизированных комплексов. В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожены группы противника, предпринявшие попытку прорваться на усиление в районах населенных пунктов Приколотное и Новоалександровка Харьковской области. Также в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Золочев, Дементиевка, Революционное, Грачевка, Братеница и Липцы. В Сумской области поражены скопления живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Кучеровка, Бояро-Лежачи и Хотень. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 220 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 1 артиллерийское орудие и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Нижнее Соленое, Червоный Оскол, Изюм, Путниково, Нечволодовка Харьковской области, Крымки, Райгородок и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, 1 бронеавтомобиль HMMWV производства США, 7 автомобилей, 1 орудие полевой артиллерии и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Красный Молочар, Дружковка, Краматорск, Славянск, Василевская Пустошь, Николаевка и Кондратовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 170 военнослужащих, 1 бронемашину MaxxPro производства США и 14 автомобилей. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Лидино, Андреевка, Белозерское, Доброполье, Нововодяное, Гулево, Новогригоровка и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 400 военнослужащих, 1 боевая бронированная машина и 12 автомобилей. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Розовка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области, Нововладимировка, Таврийское, Общее, Васильковое, Омельник, Самойловка, Светлая Долина и Барвиновка Запорожской области.

ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину и 11 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Юльевка, Орехов и Григоровка Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, 9 автомобилей и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов и военного имущества, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 956 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 237803 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 30941 танк и других боевых бронированных машин, 1778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36480 орудий полевой артиллерии и минометов, 72091 единица специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 248800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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