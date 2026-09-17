 

Чиновник отстегал нагайкой официанта, который не обращался к нему сообразно рангу

17.09.2026, 9:15, Разное
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В одном из ресторанов Тверской области сотрудник регионального министерства, чьё имя пока не разглашается, применил к официанту нагайку после того, как тот обратился к нему без учёта должностного положения. Как установлено, потерпевший позволил себе фразу «Мужчина, вы будете расплачиваться?», что по мнению чиновника не соответствовало его рангу, зафиксированному в штатном расписании и визитной карточке. 

В ходе разбирательства выяснилось, что госслужащий придерживается «иерархического подхода к социальным связям» и считает, что обращение должно строго соответствовать статусу, закреплённому в нормативных актах. Он пояснил, что не требует от обслуживающего персонала поклонов, но полагает, что слова «ваше высокоблагородие» или хотя бы «товарищ начальник департамента» должны произноситься с той же естественностью, с какой официант называет стоимость блюда.

«Ильин писал, что русский человек органически не терпит панибратства, и я с ним полностью согласен, – прокомментировал ситуацию госслужащий. – Когда официант, не зная моего послужного пути, говорит мне «мужчина», он по сути отрицает государственное устройство. Нагайка – это аргумент, который до таких доходит быстрее всего».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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