 

ВСУ — ночью перехвачена 131 цель, десятки попаданий. МО РФ — перехвачен 641 БПЛА, атакован НПЗ

17.09.2026, 8:18, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 17 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400/KN-23 (число не указано) и 4 крылатые ракеты «Калибр», а также 10 барражирующих боеприпасов и 157 ударных БПЛА (больше половины из которых были реактивными). Украинские ПВО заявляют о перехвате 131 цели (7 барражирующих боеприпасов и 124 ударных БПЛА), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 36 локациях и падения обломков в 5 локациях. Причинен значительный ущерб. Есть множество пострадавших. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 17 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 641 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. Атакован НПЗ в Ярославской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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