 

В Японии научились перерабатывать пластик в эффективное удобрение

17.09.2026, 16:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Доцент Дайсукэ Аоки из японского Университета Чиба с коллегами разработал систему из полимеров, которые можно перерабатывать в удобрения. И, как он прямо указывает — использовать затем для выращивания чего-то съедобного. Идея есть продукты, выращенные на пластиковом мусоре, не кажется привлекательной, но у нее есть серьезный резон. Потому что голод может послужить лучшим стимулом для переработки этого мусора – и других пока не наблюдается.

Пластик можно переработать, как и почти все в этом мире — вопрос лишь в окупаемости процесса. Разделять полимерные цепочки дорого и хлопотно, а сами они развалятся лишь через десятки, а то и сотни лет. Цифры примерно такие: 65 % пластиковых изделий выбрасывают в течение месяца после начала эксплуатации, 80 % отходов из пластика никогда не будут переработаны. Это уже заложено в экономические и производственные цепочки, и без глобальных реформ их не изменить.

Аоки подсмотрел идею в старом аниме-сериале Хаяо Миядзаки 1978 года «Конан – мальчик из будущего». Суть в том, чтобы изначально делать пластик из органических веществ, которые потом легко переработать в подобие компоста. Например, для переработки поликарбоната на основе изосорбида, который получают из глюкозы, в мочевину. И вырастить на этом субстрате новые источники глюкозы, чтобы опять сделать из них пластиковые вещи – и попутно немного еды для людей.

Сложность в том, что пластмасса из органики уступает по эксплуатационным параметрам другим вариантам, поэтому Аоки пришлось придумать новые пластификаторы и присадки, чтобы сделать такой пластик коммерчески выгодным. А попутно его команда экспериментально подтвердила возможность использования уже переработанного пластика в качестве удобрений. Эффективность примерно такая же, как у удобрений из мочевины, полученных классическими методами. То есть, это вполне рабочая модель решения важнейшей задачи: что нам делать с пластиковым мусором?Источник &#8212 Chiba University


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

17.09 / В Ивановской области провайдеры начали вводить «сонные списки», отключая интернет и телевидение по ночам

17.09 / Генпрокурор РФ — за пять лет в России осуждено 60000 чиновников-коррупционеров

17.09 / Канистра бензина, банка икры, бутылка водки и томик Пушкина: что получат россияне, проголосовавшие на выборах в Государственную думу

17.09 / Обрушение шахты на золотом прииске в Судане, более 80 погибших

17.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1667-й день войны

17.09 / В США вынесен приговор боевику, связанному с терактами в Кабуле и Подмосковье

17.09 / Минюст пообещал освободить от уголовной ответственности чиновника, который первым в России получит взятку цифровыми рублями

17.09 / Власти Украины — российский БПЛА атаковал судно под флагом Танзании, капитан погиб

17.09 / В Баварии начался процесс по делу об изнасиловании 14-летней девочки транс-персоной

17.09 / Минюст США — связанная с российскими спецслужбами сеть готовила убийства оппозиционеров в США и Литве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике