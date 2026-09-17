В Японии научились перерабатывать пластик в эффективное удобрение

Доцент Дайсукэ Аоки из японского Университета Чиба с коллегами разработал систему из полимеров, которые можно перерабатывать в удобрения. И, как он прямо указывает — использовать затем для выращивания чего-то съедобного. Идея есть продукты, выращенные на пластиковом мусоре, не кажется привлекательной, но у нее есть серьезный резон. Потому что голод может послужить лучшим стимулом для переработки этого мусора – и других пока не наблюдается.

Пластик можно переработать, как и почти все в этом мире — вопрос лишь в окупаемости процесса. Разделять полимерные цепочки дорого и хлопотно, а сами они развалятся лишь через десятки, а то и сотни лет. Цифры примерно такие: 65 % пластиковых изделий выбрасывают в течение месяца после начала эксплуатации, 80 % отходов из пластика никогда не будут переработаны. Это уже заложено в экономические и производственные цепочки, и без глобальных реформ их не изменить.

Аоки подсмотрел идею в старом аниме-сериале Хаяо Миядзаки 1978 года «Конан – мальчик из будущего». Суть в том, чтобы изначально делать пластик из органических веществ, которые потом легко переработать в подобие компоста. Например, для переработки поликарбоната на основе изосорбида, который получают из глюкозы, в мочевину. И вырастить на этом субстрате новые источники глюкозы, чтобы опять сделать из них пластиковые вещи – и попутно немного еды для людей.

Сложность в том, что пластмасса из органики уступает по эксплуатационным параметрам другим вариантам, поэтому Аоки пришлось придумать новые пластификаторы и присадки, чтобы сделать такой пластик коммерчески выгодным. А попутно его команда экспериментально подтвердила возможность использования уже переработанного пластика в качестве удобрений. Эффективность примерно такая же, как у удобрений из мочевины, полученных классическими методами. То есть, это вполне рабочая модель решения важнейшей задачи: что нам делать с пластиковым мусором?Источник — Chiba University

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