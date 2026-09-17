Власти Украины — российский БПЛА атаковал судно под флагом Танзании, капитан погиб

Российский беспилотник атаковал гражданское судно под флагом Танзании, направлявшееся в один из украинских портов. В результате удара погиб капитан судна, еще трое членов экипажа получили ранения, сообщило министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

Атака была осуществлена 17 сентября в Черном море. В министерстве заявили, что информация о состоянии поврежденного судна уточняется. Название судна, место атаки и гражданство погибшего и пострадавших пока не приводятся.

Украинские власти отмечают, что российские войска в последние месяцы регулярно наносят удары по портовой инфраструктуре и гражданскому судоходству. По сведениям министерства, к 14 сентября с начала полномасштабной войны были повреждены или частично разрушены 1173 объекта портовой инфраструктуры и повреждены 274 гражданских судна.

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